До Дня Незалежності «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги



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Поїзд курсуватиме 23 та 26 серпня зі Львова, 24 та 27 серпня з Києва

«Укрзалізниця» до Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня, запустить чотири додаткові поїзди.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, додатковий поїзд № 755/756 Київ – Львів курсуватиме 23, 26 серпня зі Львова та 24, 27 серпня з Києва.

Додатковий поїзд № 205 Покровськ – Харків здійснить рейси 24 та 26 серпня в обох напрямках.

А поїзди № 237 Київ –Дніпро та № 779/780 Суми – Вінниця курсуватимуть туди та зворотно 23 та 26 серпня.

Укрзалізниця продовжує аналізувати пасажиропотоки та в разі необхідності і за умови наявності рухомого складу призначатиме додаткові поїзди у найбільш затребуваних напрямках.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на серпень додатковий потяг № 242/241 «Одеса – Дніпро».