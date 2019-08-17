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    До Дня Незалежності «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги

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    До Дня Незалежності «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги

    Поїзд курсуватиме 23 та 26 серпня зі Львова, 24 та 27 серпня з Києва

    «Укрзалізниця» до Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня, запустить чотири додаткові поїзди.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зокрема, додатковий поїзд № 755/756 Київ – Львів курсуватиме 23, 26 серпня зі Львова та 24, 27 серпня з Києва.

    Додатковий поїзд № 205 Покровськ – Харків здійснить рейси 24 та 26 серпня в обох напрямках.

    А поїзди № 237 Київ –Дніпро та № 779/780 Суми – Вінниця курсуватимуть туди та зворотно 23 та 26 серпня.

    Укрзалізниця продовжує аналізувати пасажиропотоки та в разі необхідності і за умови наявності рухомого складу призначатиме додаткові поїзди у найбільш затребуваних напрямках. 

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на серпень додатковий потяг № 242/241 «Одеса – Дніпро». 

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