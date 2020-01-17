Гончарук заявив, що Україна має всі передумови для економічного зростання



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Тенденції, які ми сьогодні спостерігаємо – це і збільшення золотовалютних резервів, і рекордне зниження інфляції, зазначив Гончарук

Зараз Україна має всі передумови для економічного зростання в наступні декілька років.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року, повідомляє Урядовий портал.

Документ затвердили Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Підписано важливий документ, який передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами. В України зараз є все для того, щоб стрімко зростати наступні декілька років. Тенденції, які ми сьогодні спостерігаємо – це і збільшення золотовалютних резервів, і рекордне зниження інфляції – означає, що нашій країні починають вірити», - підкреслив Гончарук.

Він також зазначив уряд і Національний банк є надійними партнерами.

«Уряд і НБУ мають спільні пріоритети: економіці треба максимально швидко дати доступ до дешевих ресурсів і зменшити ризики для фінансових установ», - зазначив Гончарук.

За його словами, дешеві кредити потрібні українцям вже зараз, тож з 1 лютого буде запущено програму дешевих кредитів для малого підприємництва під 5%, 7% і 9%, анонсовану раніше президентом.

«Також ми очікуємо, що в цьому році буде значно зменшена вартість кредитних ресурсів і для іпотеки. Наша мета — 11-12% у гривні», - повідомив глава уряду і додав, що ще одним важливим пріоритетом є доступність фінансових послуг.

«Ми добре розуміємо, що робити. У нас є план. Ми готові до складних викликів, які очікують нас наступні кілька років», - зауважив прем’єр.

Нагадаємо, 15 січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.