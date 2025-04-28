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Розмова Зеленського та Трампа у Ватикані: для кого призначався третій стілець

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Розмова Зеленського та Трампа у Ватикані: для кого призначався третій стілець
Історія із третім стільцем під час зустрічі Трампа і Зеленського не давала спокою пресі
фото із відкритих джерел

The Telegraph: третій стілець на зустрічі Зеленського та Трампа стояв для перекладача

Під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Римі третій стілець призначався для перекладача. Про це повідомили джерела The Telegraph, інформує «Главком».

За словами джерела, ніхто не виганяв президента Франції Еммануеля Макрона з переговорів. «Люди божеволіють через третій стілець. (Він, – «Главком») призначався для перекладача, але в результаті (розмова Трампа та Зеленського, – «Главком») перетворилась на тет-а-тет», – підкреслив співрозмовник видання.

Автори матеріалу нагадали, що в пресі поширились чутки: нібито третє місце приготували для Макрона, проте потім прибрали. При цьому Трамп, за непідтвердженими даними, наказав французькому лідеру залишити їх із Зеленським удвох. Достовірність цього офіційно не підтверджувалася.

Раніше експерт із читання по губах Нікола Гіклінг розповіла, що Трамп сказав Макрону: «Мені потрібно, щоб ти зробив мені послугу, ти не повинен тут бути».

«Зеленський киває на знак згоди, а вікарій, який стоїть перед камерою, повертає голову вбік, стурбований тим, що почув», – прокоментувала наступні події Гіклінг.

Читачка по губах також проаналізувала відео з очної зустрічі Зеленського та Трампа. За її словами, український президент сказав: «Я б хотів, щоб ви це зробили, але не так». Трамп відповів: «Це дуже цікава стратегія. Можете бути певні».

Нагадаємо, 26 квітня у Ватикані відбулася коротка зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американський лідер поділився деталями цієї зустрічі. Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла добре. Він зауважив, що наступні кілька днів покажуть, чи був досягнутий прогрес.

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Теги: президент Ватикан Дональд Трамп Володимир Зеленський США

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