Італія затримала капітана судна з мігрантами, що проігнорувало її заборону



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Судно Sea Watch 3 в порту Лампедузи

Судно врятувало у берегів Лівії 53 мігранти. Італія дала згоду на прийом 13 осіб, серед яких хворі, жінки і діти, але решта мігрантів теж потребували допомоги, тому Ракете взяла курс на Лампедузу, незважаючи на заборону заходити в порт

Італійська влада затримала на острові Лампедуза капітана рятувального судна Sea-Watch 3 німкеню Каролу Ракете. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представників благодійної організації Sea-Watch, якій належить судно.

«Німкеню Каролу Ракете затримали на острові Лампедуза, куди вона спрямувала судно Sea-Watch 3 із мігрантами на борту. Вона свідомо проігнорувала заборону італійської влади», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 12 червня судно врятувало у Середземному морі біля берегів Лівії 53 мігранти. Італія дала згоду на прийом 13 осіб, серед яких хворі, жінки і діти.

Однак решта мігрантів на борту також потребувала допомоги, тому Ракете взяла курс на Лампедузу, незважаючи на те, що судну заборонили заходити в порт. За словами капітана, вона зробила це, бо «ніхто нас не чув, ніхто не хотів брати на себе відповідальність».

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Нині судно з 40 мігрантами на борту перебуває в порту Лампедузи.

Судно Sea-Watch 3 було конфісковане в середині травня після конфлікту з італійською владою, яка відмовилася приймати мігрантів, які перебували на борту. 1 червня корабель звільнили, і він знову попрямував до берегів Лівії.