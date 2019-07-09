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    До суду направлено обвинувальний акт стосовно екскомандира «Беркуту»

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    Силовики заподіяли 11 громадянам тілесні ушкодження, а також безпідставного затримали 40 осіб - До суду направлено обвинувальний акт стосовно екскомандира «Беркуту»
    Силовики заподіяли 11 громадянам тілесні ушкодження, а також безпідставного затримали 40 осіб

    У 2013 році силовики перевищили владу під час акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки «Гостинний двір»

    Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира ПМОП «Беркут»  за перевищення влади у 2013 році під час акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки «Гостинний двір».

    Про це 8 липня повідомляє пресслужба ГПУ у Facebook.

    «Указаному правоохоронцю, спільно із заступником та підлеглими співробітниками, інкримінується застосування сили до учасників акції протесту та інших перехожих громадян, внаслідок чого 11 громадянам заподіяні тілесні ушкодження, а також безпідставного затримано 40 осіб, у тому числі двох народних депутатів України», - йдеться в повідомленні.

    Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 КК України (перевищення влади, що супроводжувалося насильством, перешкоджання діяльності народного депутата України, насильство щодо державного та громадського діяча, незаконне перешкоджання організації і проведенню зборів та мітингів).

    «Інших співучасників цих злочинів – заступника командира полку міліції спецпідрозділу «Беркут» та начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь міліції Києва, які переховуються на території Російської Федерації, оголошено в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання», - зазначається в повідомленні.

    До слова, у червні суд відпустив з-під варти снайпера «Омеги» Хмеля, підозрюваного у вбивстві майданівця.

    Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

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