До суду направлено обвинувальний акт у справі вбивства журналіста Сергієнка



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Василя Сергієнка вбили в квітні 2014 року Фото: detector.media

Підозрюваний також звинувачується в участі у злочинній організації

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що обвинувальний акт спрямований проти особи за фактом незаконного проникнення на територію домоволодіння Сергієнка, звідки той був викрадений і убитий.

«Офіс Генерального прокурора 24 січня 2020 направив до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом незаконного проникнення 4 квітня 2014 на територію домоволодіння журналіста та учасника «Самооборони Євромайдан Черкаської області» В. Сергієнка в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, звідки журналіст був викрадений і надалі цей же день жорстоко вбитий (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі генпрокурора відзначили, що даному громадянинові, а також ще одній особі інкримінують участь у злочинній організації, що діяла в період з листопада 2013 року по липень 2015 року на територіях Київській та Черкаській областях.

Нагадаємо, одного з лідерів Революції гідності в місті Корсунь-Шевченківський і журналіста Василя Сергієнка вбили в квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а на наступний день тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.

Навесні 2017 року були затримані підозрюваний і організатор вбивства журналіста Сергієнко.