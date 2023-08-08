До України прямують танки Leopard, які купила невідома країна – ЗМІ

Leopard 1 для України купили в Бельгії

До України з Бельгії відправили перші танки Leopard 1, які придбала невідома держава.

Про це повідомляють бельгійські видання De Standaard та Business AM.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Танки Leopard 1 раніше стояли на озброєнні бельгійської армії. Заради економії армійське керівництво Бельгії вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку та замінити її більш легкою колісною. Кілька років тому танки повністю зняли з експлуатації та продали компанії OIP Land Systems за 15 тисяч євро за одну машину.

Після капітального ремонту 7 серпня перші одиниці вирушили до України через Німеччину та Італію. По дорозі танки оснастять сучасними системами озброєння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бельгійські видання зазначають, що невідомо яка держава придбала для України техніку невідомо. Проте раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголошували, що передадуть Україні Leopard 1, викуплені у промисловості.

Бельгія не стала передавати Україні танки, оскільки, за словами міністерки оборони країни, Людивін Дедондер, вони занадто дорогі для введення в експлуатацію.

Нагадаємо, Данія планувала передати Україні 100 танків Leopard та артилерійські установки Caesar. Також раніше повідомлялося, що союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.