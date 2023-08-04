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Ядерна зброя для України: Данілов назвав можливі варіанти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ядерна зброя для України: Данілов назвав можливі варіанти
Данілов вважає малоймовірним відновлення ядерного статусу України
фото з відкритих джерел

За словами Данілова, є країни, які безпосередньо не володіють ядерною зброєю, однак їм її надають «за запрошенням» країни-члени Альянсу

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає малоймовірним відновлення ядерного статусу України, однак наголосив, що є деякі країни, які не мають ядерної зброї, але можуть розраховувати на її надання країнами-союзниками у разі необхідності. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Коментуючи розпочаті переговори зі США щодо майбутніх гарантій безпеки для України, Данілов сказав, що це лише старт процесу, і поки надто рано говорити про те, що передбачатиме підсумковий документ.

Телеведуча запитала, чи може в цьому документі бути пункт, який би стосувався наявності в України ядерної зброї «в будь-якому вигляді» – тактичної, стратегічної, або ж того арсеналу, який раніше був у держави.

«Що стосується арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами – навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни, – це складна річ», – сказав Данілов.

Коментуючи розташування тактичної ядерної зброї, секретар РНБО зазначив, що на сьогодні є країни, які самі безпосередньо не володіють ядерною зброєю, однак їм її надають «за запрошенням» країни-члени Альянсу.

«Такі випадки є. Чи буде це працювати в нашому випадку – я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і тяжка робота», – зазначив Данілов.

Нагадаємо, Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки (США) з метою укладення двосторонньої угоди, що передбачає надання державі гарантій безпеки.

До слова, Європейська служба зовнішніх справ, яка є зовнішньополітичним органом Євросоюзу, розробила проєкт плану щодо довгострокових зобов’язань перед Україною у сфері безпеки.

Теги: Олексій Данілов ядерна зброя НАТО США

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