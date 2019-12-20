До уваги водіїв: синоптики попереджають про густий туман майже по всій Україні



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Видимість погіршиться до 200–500 м (І рівень небезпечності, жовтий)

В Україні на п'ятницю, 20 грудня, оголосили штормове попередження через густий туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«20 грудня в Україні, крім сходу, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - вказали синоптики.

Також попередження про туман оголосили у столичному регіоні.

«20 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - додали в гідрометцентрі щодо Києва та Київської області.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: