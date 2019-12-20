До уваги водіїв: синоптики попереджають про густий туман майже по всій Україні
Видимість погіршиться до 200–500 м (І рівень небезпечності, жовтий)
В Україні на п'ятницю, 20 грудня, оголосили штормове попередження через густий туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
«20 грудня в Україні, крім сходу, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - вказали синоптики.
Також попередження про туман оголосили у столичному регіоні.
«20 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - додали в гідрометцентрі щодо Києва та Київської області.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.