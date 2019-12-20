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    До уваги водіїв: синоптики попереджають про густий туман майже по всій Україні

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    До уваги водіїв: синоптики попереджають про густий туман майже по всій Україні

    Видимість погіршиться до 200–500 м (І рівень небезпечності, жовтий)

    В Україні на п'ятницю, 20 грудня, оголосили штормове попередження через густий туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах.

    Про це  повідомили в Укргідрометцентрі.

    «20 грудня в Україні, крім сходу, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - вказали синоптики.

    Також попередження про туман оголосили у столичному регіоні.

    «20 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - додали в гідрометцентрі щодо Києва та Київської області.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.
    Погода в Україні у п'ятницю, 20 грудня, очікується суха і сонячна, однак температура повітря різко знизиться. Також очікується сильний вітер в декількох областях.


    прогноз погоди Укргідрометцентр водій
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