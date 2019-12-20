В Україні очікується погіршення погоди: прогноз на 20 грудня



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Погода в Україні принесе різке похолодання і дощі

Погода в Україні у п'ятницю, 20 грудня, очікується суха і сонячна, однак температура повітря різко знизиться. Також очікується сильний вітер в декількох областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в Україну прийде невелике похолодання, яке триватиме всього пару днів. На вихідних у країні знову потеплішає, але варто приготуватися до дощів.

«Миколай прийшов в Україну з цвіріньканням птахів і нявканням котів, які дещо дезорієнтовані березневим теплом. І вчора, і позавчора спостерігалися кліматичні рекорди, тобто, температура повітря перевищувала багаторічні дані спостережень для цих дат. Сьогодні, 20-го грудня, в Україні очікується невелике (і тимчасове) похолодання. Протягом дня очікується +2 +7 градусів, на півдні і заході буде тепліше, +5 +10 градусів. Знову в Україні буде переважати суха погода – антициклон», - написала синоптик і попередила, що в західних областях можливий сильний південно-східний вітер.

У Києві 20 грудня теж похолодає. За прогнозом синоптика, в столиці буде без опадів, вдень до +5 градусів.

Діденко додала, що на вихідних в Україні потеплішає, але очікуються сильні дощі майже у всіх регіонах.

«21-22 грудня в Україні знову почне теплішати, а 23-24 грудня пройдуть непогані дощі«, - додала вона.

А ось Український гідрометцентр прогнозує на початок наступного тижня не тільки сильні дощі, але і суттєве зниження температури повітря. Очікується від +3 до +5 градусів у більшості областей країни, на півдні-від +7 до +10 градусів.