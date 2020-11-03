До Ужгородської міськради пройшли шість партій

Серед партій, що пройшли до міськради, перше місце за кількістю голосів набрала ВО «Батьківщина» - 12,56%

В Ужгороді на місцевих виборах 25 жовтня жителі обрали до своєї міської ради представників шести політичних партій. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора» з посиланням на офіційні результати підрахунку голосів Ужгородської міської територіальної виборчої комісії.

За даними «Опори», 2 листопада Ужгородський виборчком оголосив результати місцевих виборів в обласному центрі Закарпаття.

Згідно з ними, шість політичних партій подолали п’ятивідсотковий бар’єр:

ВО «Батьківщина» (4244 голосів, 12,56%); «Слуга народу» (3894 голосів, 11,52%); «Рідне Закарпаття» (2814 голосів, 8,33%); «Опозиційна платформа - За життя» (2784 голосів, 8,24%); «Європейська солідарність» (2722, 8,05%); «Партія твого міста» (2524 голосів, 7,47%).

Як повідомляє спостерігачка «Опори», під час оголошення результатів місцевих виборів в Ужгороді під приміщенням Ужгородської міської ТВК зібрався натовп невідомих людей. Також приміщення, де засідала ТВК, посилено охороняла поліція.

Нагадаємо, до Луцької міської ради проходять шість партій.

Як повідомлялося 3 листопада, ЦВК оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад.