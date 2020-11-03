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    До Ужгородської міськради пройшли шість партій

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    2 листопада Ужгородський виборчком оголосив результати місцевих виборів в обласному центрі Закарпаття. - До Ужгородської міськради пройшли шість партій
    2 листопада Ужгородський виборчком оголосив результати місцевих виборів в обласному центрі Закарпаття.

    Серед партій, що пройшли до міськради, перше місце за кількістю голосів набрала ВО «Батьківщина» - 12,56%

    В Ужгороді на місцевих виборах 25 жовтня жителі обрали до своєї міської ради представників шести політичних партій. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора» з посиланням на офіційні результати підрахунку голосів Ужгородської міської територіальної виборчої комісії.

    За даними «Опори», 2 листопада Ужгородський виборчком оголосив результати місцевих виборів в обласному центрі Закарпаття.

    Згідно з ними, шість політичних партій подолали п’ятивідсотковий бар’єр:

    1. ВО «Батьківщина» (4244 голосів, 12,56%);
    2. «Слуга народу» (3894 голосів, 11,52%);
    3. «Рідне Закарпаття» (2814 голосів, 8,33%);
    4. «Опозиційна платформа - За життя» (2784 голосів, 8,24%);
    5. «Європейська солідарність» (2722, 8,05%);
    6. «Партія твого міста» (2524 голосів, 7,47%).

    Як повідомляє спостерігачка «Опори», під час оголошення результатів місцевих виборів в Ужгороді під приміщенням Ужгородської міської ТВК зібрався натовп невідомих людей. Також приміщення, де засідала ТВК, посилено охороняла поліція.

    Нагадаємо, до Луцької міської ради проходять шість партій.

    Як повідомлялося 3 листопада, ЦВК оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад.

    Батьківщина Європейська солідарність вибори Закарпаття Ужгород поліція
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