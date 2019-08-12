До Японії наближається потужний тайфун із шестиметровими хвилями



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Синоптики попереджають про наближення тайфуну до берегів Японії

Десятий потужний тайфун рухається над водами південної частини Японії.

Про це повідомляє NHK з посиланням на Метеорологічне управління Японії.

«Потужний тайфун №10 рухається над водами південної частини Японії в північно-західному напрямку. Очікується, що приблизно в четвер він наблизиться до західної Японії», - йдеться в повідомленні.

За даними Управління, тайфун пересувається на північний захід над водами і на південний захід від острова Тітідзіма в гряді островів Огасавара.

На цих островах вже спостерігається вплив штормової погоди.

Очікується, що у вівторок тайфун №10 змінить напрямок і почне рухатися на північ.

За прогнозами з вечора понеділка на тихоокеанському узбережжі західної і східної частин Японії, включаючи острова Нансей, очікуються сильні вітри і хвилювання на морі, де висота хвиль може досягати шести метрів.