До Японії наближається потужний тайфун із шестиметровими хвилями
Синоптики попереджають про наближення тайфуну до берегів Японії
Десятий потужний тайфун рухається над водами південної частини Японії.
Про це повідомляє NHK з посиланням на Метеорологічне управління Японії.
«Потужний тайфун №10 рухається над водами південної частини Японії в північно-західному напрямку. Очікується, що приблизно в четвер він наблизиться до західної Японії», - йдеться в повідомленні.
За даними Управління, тайфун пересувається на північний захід над водами і на південний захід від острова Тітідзіма в гряді островів Огасавара.
На цих островах вже спостерігається вплив штормової погоди.
Очікується, що у вівторок тайфун №10 змінить напрямок і почне рухатися на північ.
За прогнозами з вечора понеділка на тихоокеанському узбережжі західної і східної частин Японії, включаючи острова Нансей, очікуються сильні вітри і хвилювання на морі, де висота хвиль може досягати шести метрів.
Зазначається, що кілька мільйонів японців готуються до поїздок під час традиційного літнього фестивалю Бон у середині серпня, тому синоптики закликають їх стежити за останньою інформацією.
Як повідомлялося, в результаті тайфуну Лекіма, що обрушився на Китай, загинуло 44 людини.