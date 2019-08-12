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    До Японії наближається потужний тайфун із шестиметровими хвилями

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    До Японії наближається потужний тайфун із шестиметровими хвилями

    Синоптики попереджають про наближення тайфуну до берегів Японії

    Десятий потужний тайфун рухається над водами південної частини Японії.

    Про це повідомляє NHK з посиланням на Метеорологічне управління Японії.

    «Потужний тайфун №10 рухається над водами південної частини Японії в північно-західному напрямку. Очікується, що приблизно в четвер він наблизиться до західної Японії», - йдеться в повідомленні.

    За даними Управління, тайфун пересувається на північний захід над водами і на південний захід від острова Тітідзіма в гряді островів Огасавара.

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    На цих островах вже спостерігається вплив штормової погоди.

    Очікується, що у вівторок тайфун №10 змінить напрямок і почне рухатися на північ.

    За прогнозами з вечора понеділка на тихоокеанському узбережжі західної і східної частин Японії, включаючи острова Нансей, очікуються сильні вітри і хвилювання на морі, де висота хвиль може досягати шести метрів.

    З другої половини дня понеділка вологе повітря під впливом тайфуну принесе з собою сильні зливи на тихоокеанське узбережжя західної та східної Японії.

    Зазначається, що кілька мільйонів японців готуються до поїздок під час традиційного літнього фестивалю Бон у середині серпня, тому синоптики закликають їх стежити за останньою інформацією.

    Як повідомлялося, в результаті тайфуну Лекіма, що обрушився на Китай, загинуло 44 людини.

     

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