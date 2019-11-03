У мережі висміяли мурал з бойовиком Моторолою в окупованому Донецьку



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«Виглядає як глузливе послання від тих, хто підірвав його в ліфті», - прокоментував мурал журналіст Казанський Фото: Денис Казанський

На стіні зобразили бойовика, а під його портретом намалювали палаюче багаття

В окупованому бойовиками Донецьку на стіні житлового багатоповерхового будинку намалювали мурал, присвячений ліквідованому бойовику «ДНР» Арсену Павлову на прізвисько Моторола.

Про це повідомив у Facebook журналіст і блогер Денис Казанський.

На стіні зобразили самого бойовика, а під його портретом намалювали палаюче багаття. Внизу також написали: «знай наших».

«Виглядає як глузливе послання від тих, хто підірвав його в ліфті», - прокоментував мурал Казанський.

Користувачі мережі також обговорили малюнок на будинку.

До слова, у Харкові намалювали мурал-рекордсмен з китами.