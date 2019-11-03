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    Події в Україні

    У мережі висміяли мурал з бойовиком Моторолою в окупованому Донецьку

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    &laquo;Виглядає як глузливе послання від тих, хто підірвав його в ліфті&raquo;,&nbsp;- прокоментував мурал журналіст Казанський - У мережі висміяли мурал з бойовиком Моторолою в окупованому Донецьку
    «Виглядає як глузливе послання від тих, хто підірвав його в ліфті», - прокоментував мурал журналіст Казанський
    Фото: Денис Казанський

    На стіні зобразили бойовика, а під його портретом намалювали палаюче багаття

    В окупованому бойовиками Донецьку на стіні житлового багатоповерхового будинку намалювали мурал, присвячений ліквідованому бойовику «ДНР» Арсену Павлову на прізвисько Моторола.

    Про це повідомив у Facebook журналіст і блогер Денис Казанський.

    На стіні зобразили самого бойовика, а під його портретом намалювали палаюче багаття. Внизу також написали: «знай наших».

    «Виглядає як глузливе послання від тих, хто підірвав його в ліфті», - прокоментував мурал Казанський. 

    Користувачі мережі також обговорили малюнок на будинку.

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    До слова, у Харкові намалювали мурал-рекордсмен з китами.

    бойовики на Донбасі ДНР мурал Донецьк
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