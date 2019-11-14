В ООН назвали війну на Донбасі «найстарішим» конфліктом у світі



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30% з тих, хто потребують допомоги на Донбасі, — це літні люди

Внаслідок війни на Донбасі 1,4 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами.

Про це свідчать дані Організації об'єднаних націй.

В ООН назвали війну на Донбасі «найстарішим» конфліктом у світі, адже 30% з тих, хто потребують допомоги, — це літні люди.

Крім того, понад 560 тисяч літніх людей не отримують пенсію через бюрократичні перепони, відзначили в ООН.

Украина:

в результате конфликта на востоке 1,4 млн человек стали внутренне перемещенными лицами

это самый "старый" конфликт в мире, т.к. 30% нуждающихся в помощи - пожилые люди

более 560 000 пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических препонов https://t.co/lI5zWBIrlw — ООН (@UnitedNationsRU) 13 листопада 2019 р.

Нагадаємо, на початку листопада в ООН звітували, що «в результаті конфлікту з'явилося 427 км лінії розмежування, яка перекрила доступ до основних послуг; 1,3 млн чоловік стали внутрішніми переселенцями; 3,5 млн потребують допомоги».

Також повідомлялося, що з початку бойових дій на Донбасі число жертв серед мирних жителів перевищила три тисячі й становить 3330 убитих.