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    Події в Україні

    В ООН назвали війну на Донбасі «найстарішим» конфліктом у світі

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    В ООН назвали війну на Донбасі «найстарішим» конфліктом у світі

    30% з тих, хто потребують допомоги на Донбасі, — це літні люди

    Внаслідок війни на Донбасі 1,4 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами.

    Про це свідчать дані Організації об'єднаних націй.

    В ООН назвали війну на Донбасі «найстарішим» конфліктом у світі, адже 30% з тих, хто потребують допомоги, — це літні люди.

    Крім того, понад 560 тисяч літніх людей не отримують пенсію через бюрократичні перепони, відзначили в ООН.

    Нагадаємо, на початку листопада в ООН звітували, що «в результаті конфлікту з'явилося 427 км лінії розмежування, яка перекрила доступ до основних послуг; 1,3 млн чоловік стали внутрішніми переселенцями; 3,5 млн потребують допомоги».

    Також повідомлялося, що з початку бойових дій на Донбасі число жертв серед мирних жителів перевищила три тисячі й становить 3330 убитих.

    пенсіонери Донбас переселенці ООН війна Україна
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