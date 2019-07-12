Доба на Донбасі: 24 ворожі обстріли, є загиблий та двоє поранених бійців



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На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню

У четвер, 11 липня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Тарамчука – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;

поряд Широкиного – зі стрілецької зброї;

два рази неподалік Новоселівки Другої – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

двічі околиці ПІСКІВ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

три рази поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Гнутового – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці Чермалика – з артилерійської системи калібру 122 мм;

в районі населеного пункту Лебединське – зі стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

поряд Березового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів:

поблизу Новолуганського – з артилерійської систем калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;

тричі поряд Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Світлодарськ – з міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем.

«В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

За даними розвідки 11 липня трьох окупантів знищено та четверо поранено. Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

поряд Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу Новотроїцького – з міномету калібру 82 мм;

околиці Водяного – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

неподалік Зайцевого – з протитанкового ракетного комплексу;

околиці Травневого – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, На Донбасі ввечері у четвер, 11 липня, під час артилерійського обстрілу з боку бойовиків отримав смертельні поранення цивільний мешканець населеного пункту Чермалик.

Також бойовики на Донбасі обстріляли агропідприємство «Бахмутський аграрний союз».