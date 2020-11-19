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    Доба на Донбасі: бойовики біля Мар’їнки зірвали режим тиші

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    <p>Постріли не становили загрози життю та здоров&rsquo;ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали</p> - Доба на Донбасі: бойовики біля Мар’їнки зірвали режим тиші

    Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали

    В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю

    Впродовж минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ та її найманців.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, в районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.

    Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

    Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Підрозділи Збройних сил України, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням в операції, що проводиться на території Донецької та Луганської областей», – резюмували у штабі.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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