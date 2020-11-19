Доба на Донбасі: бойовики біля Мар’їнки зірвали режим тиші

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали

В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю

Впродовж минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, в районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Підрозділи Збройних сил України, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням в операції, що проводиться на території Донецької та Луганської областей», – резюмували у штабі.