Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових поблизу Гнутового

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

Минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Впродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

За поточну добу, 17 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Підрозділи Об’єднаних сил готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

«Обстановка в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.

Як повідомлялося, 14 листопада окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з гранатомету.