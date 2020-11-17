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    Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових поблизу Гнутового

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    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Гнутового - Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових поблизу Гнутового
    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Гнутового

    Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

    Минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Впродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.

    Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

    За поточну добу, 17 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

    Підрозділи Об’єднаних сил готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

    «Обстановка в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.

    Як повідомлялося, 14 листопада окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з гранатомету.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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