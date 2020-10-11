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    Події в Україні

    На Донбасі зафіксовано три обстріли з боку російських окупантів

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    <span>Вогонь у відповідь українські бійці не відкривали</span> - На Донбасі зафіксовано три обстріли з боку російських окупантів
    Вогонь у відповідь українські бійці не відкривали

    Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає

    Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ», – повідомили у пресцентрі.

    Так, противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка, а в районах Майорська та Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

    Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території та передано на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

    Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 2 будинки, на 7 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

    «Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками», – зазначили в штабі ООС.

    бойовики на Донбасі ЗСУ ДСНС рятувальники
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