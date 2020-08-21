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    Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню

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    Серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил бойових втрат і поранень немає - Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

    Постріли з кулемету великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомету противник вистрілив біля Новоолександрівки

    Минулої доби на Донбасі задокументовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Зокрема, неприцільні постріли з кулемету великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомету противник вистрілив біля Новоолександрівки.

    «Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає», – зазначили у штабі.

    Від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

    «Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», – додали у пресцентрі.

    Також повідомляється, що ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил «залишається повністю контрольованою українськими воїнами».

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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