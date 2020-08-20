Бойовики обстріляли українські позиції біля Авдіївки
Втрат серед українських військових немає
На Донбасі від початку поточної доби був зафіксований один обстріл позицій українських військових з боку бойовиків. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомив на брифінгу речник пресцентру Міністерства оборони Максим Праута.
За його словами, провокаційний обстріл з боку бойовиків було здійснено близько 10 ранку поблизу Авдіївки. Використовувався крупнокаліберний кулемет.
«Військовослужбовці Збройних сил України на це порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ зброю у відповідь не використовували», - повідомили в Міноборони.
Наголошується, що ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
До слова, сьогодні народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядженні «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.
Зазначимо, перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін фактично виправдовує окупацію Криму Росією. «Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже, чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот» - сказав Фокін.
Раніше Зеленський пояснив, що перший президент України Леонід Кравчук «потужна і мудра людина», має авторитет, тому він і призначив його головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.