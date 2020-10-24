Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим «тиші»



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Від початку поточної доби, 24 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у штабі ООС

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було.

Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил та вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської та локалізували осередки загоряння неподалік населеного пункту Лопаскине.

Від початку поточної доби, 24 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.