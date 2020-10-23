Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Шумів



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На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша

Бойовики обстріляли українських військовослужбовців зі стрілецької зброї

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 23 жовтня, обстріляли українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що на інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

«Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає». – йдеться у повідомленні.

Також у пресцентрі ООС інформують, що військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізують осередки пожеж поблизу Станиці Луганської, а також неподалік населеного пункту Лопаскине.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території та передано на знищення 101 вибухонебезпечний предмет.

Як повідомлялося, священників хочуть залучити до мінських переговорів.

Також нагадаємо, що батько загиблого розвідника Журавля позивається проти Зеленського через те, що він заборонив підрозділам Об'єднаних сил проведення рятувально-пошукових заходів біля Зайцевого, Донецька область. Такі дії призвели до того, що Ярослав Журавель загинув.