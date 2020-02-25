РФ звільнила українських рибалок, затриманих ФСБ в Азовському морі, – депутат



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15 лютого співробітники російського ФСБ в окупованому Криму затримали маломірне судно з чотирма громадянами України

Поки що офіційної інформації від Державної прикордонної служби України щодо звільнення рибалок немає

Чотирьох українських рибалок, яких 15 лютого затримали в західній частині Азовського моря співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, звільнено.

Про це повідомив народний депутат України, член фракції «Слуга народу» Павло Мельник у Facebook.

«Терміново! Українських рибалок звільнено! Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено! Телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий та вони морем планують йти додому на власному судні!» – написав Мельник.

Зазначимо, що наразі офіційної інформації від Державної прикордонної служби України щодо звільнення рибалок немає.

Як повідомлялося, 15 лютого пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в Криму повідомила про затримання маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи, в західній частині Азовського моря.

17 лютого голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко наголосив, що немає жодних підстав стверджувати, що затримані прикордонниками ФСБ РФ українські громадяни на маломірному судні в Азовському морі займалися незаконною риболовлею.

Також 17 лютого Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах Російської Федерації в Україні й висловило протест у зв'язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі.

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