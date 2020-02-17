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    Доба на Донбасі: бойовики нещадно гатили під Оріховим і Новозванівкою

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    Доба на Донбасі: бойовики нещадно гатили під Оріховим і Новозванівкою

    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

    16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по нашим позиціям, а саме:

    • поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;
    • двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

    • двічі у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • поблизу Кримського – зі 120-мм міномету - 20 мін;
    • поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 25 мін та 5 мін з 82-мм міномету;
    • неподалік Новозванівки – зі 120-мм міномету противник випустив 18 мін;
    • у районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін.

    На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

    Вчора, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

    За поточну добу втрат немає.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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