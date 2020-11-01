Доба на Донбасі: бойовики порушили режим припинення вогню біля Зайцевого

Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували, – заявили у штабі

Неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.

«Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 року, та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника», – резюмується у звіті.