Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли українські позиції, є поранений



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За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта

За минулу добу, 25 червня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Хутора Вільний ворог в обідню пору два рази обстріляв опорні пункти наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У вечірній час агресор активізувався поблизу Кримського, де застосував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї у передмісті Мар’їнки та на підступах до Новомихайлівки, а біля Широкиного загарбники двічі провокували українських оборонців з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Минулої доби, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність. За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта», - повідомили у штабі.

Зазначається, що від початку поточної доби російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське.

«Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника», - додали військовослужбовці.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.