Доба на Донбасі: бойовики стріляли з БМП та кулеметів, без втрат
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Розсилка
Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому п'ятьох та поранивши одного бойовика
У суботу, 23 березня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти двічі зі стрілецької зброї стріляли у районі населеного пункту Степне, а з великокаліберних кулеметів – поблизу села Богданівка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл наших позицій з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4.
Втрат серед українських захисників немає.
«На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому п'ятьох та поранивши одного окупанта», - додали у прес-центрі.
Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.
«Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.
Нагадаємо, у п’ятницю на Донбасі загинули військові Микола Денисов та 19-річний Артур Бурлака.
Також у результаті ворожого снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший бойовий медик Володимир Маркевич.