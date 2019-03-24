Доба на Донбасі: бойовики стріляли з БМП та кулеметів, без втрат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці

Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому п'ятьох та поранивши одного бойовика

У суботу, 23 березня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти двічі зі стрілецької зброї стріляли у районі населеного пункту Степне, а з великокаліберних кулеметів – поблизу села Богданівка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл наших позицій з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4.

Втрат серед українських захисників немає.

«На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому п'ятьох та поранивши одного окупанта», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, у п’ятницю на Донбасі загинули військові Микола Денисов та 19-річний Артур Бурлака.

Також у результаті ворожого снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший бойовий медик Володимир Маркевич.