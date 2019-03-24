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    Доба на Донбасі: бойовики стріляли з БМП та кулеметів, без втрат

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    Українські військовослужбовці - Доба на Донбасі: бойовики стріляли з БМП та кулеметів, без втрат
    Українські військовослужбовці

    Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому п'ятьох та поранивши одного бойовика

    У суботу, 23 березня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти двічі зі стрілецької зброї стріляли у районі населеного пункту Степне, а з великокаліберних кулеметів – поблизу села Богданівка.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл наших позицій з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4.

    Втрат серед українських захисників немає.

    «На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому п'ятьох та поранивши одного окупанта», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

    «Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

    Нагадаємо, у п’ятницю на Донбасі загинули військові Микола Денисов та 19-річний Артур Бурлака.

    Також у результаті ворожого снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший бойовий медик Володимир Маркевич.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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