У Горлівці «теракт» – підірвали ватажка «народної міліції ДНР» з дочкою

Спільники окупантів вже звинуватили в «теракті» українських військових

В тимчасово окупованій Горлівці вибухнув автомобіля одного з ватажків терористів ДНР Сергія Попова «Довгого».

Автомобіль підірвався в момент, коли бойовик віз свою доньку до школи. Інформацію про це передають сепаратистські сайти та пабліки.

Водія з дитиною госпіталізовано. «Довгому» посікло ноги, у нього шок першого ступеня, множинні осколкові поранення нижніх кінцівок, осколковий перелом стегна, потрібна операція. Що стосується його дочки, то у неї діагностували контузію і шок.

«В Горлівці було здійснено теракт. Спрацював саморобний вибуховий пристрій, встановлений на днище автомобіля командира батальйону з позивним «Довгий», який в цей час відвозив дочку до школи. Комбат і його дочка на цей час в лікарні», – прокоментував так званий, «перший заступник міністра інформації ДНР» Данило Безсонов..

Спільники окупантів вже звинуватили в «теракті» українських військових.

«Українські бойовики зі зведеного загону окремого центру спецпризначення «Захід» організували вибух автомобіля в Горлівці, в якому знаходився військовослужбовець», – заявили в управлінні «народної міліції» невизнаної ДНР.

Сергій Попов «Довгий»

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України запобігли терористичний акт. Місцевий житель за завданням терористичної організації «міністерства держбезпеки ДНР» намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.