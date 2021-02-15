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    У Горлівці «теракт» – підірвали ватажка «народної міліції ДНР» з дочкою

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    Водія з дитиною госпіталізовано - У Горлівці «теракт» – підірвали ватажка «народної міліції ДНР» з дочкою
    Водія з дитиною госпіталізовано
    Фото з сепаратистських сайтів

    Спільники окупантів вже звинуватили в «теракті» українських військових

    В тимчасово окупованій Горлівці вибухнув автомобіля одного з ватажків терористів ДНР Сергія Попова «Довгого».

    Автомобіль підірвався в момент, коли бойовик віз свою доньку до школи. Інформацію про це передають сепаратистські сайти та пабліки.

    Водія з дитиною госпіталізовано. «Довгому» посікло ноги, у нього шок першого ступеня, множинні осколкові поранення нижніх кінцівок, осколковий перелом стегна, потрібна операція. Що стосується його дочки, то у неї діагностували контузію і шок.

    «В Горлівці було здійснено теракт. Спрацював саморобний вибуховий пристрій, встановлений на днище автомобіля командира батальйону з позивним «Довгий», який в цей час відвозив дочку до школи. Комбат і його дочка на цей час в лікарні», – прокоментував так званий, «перший заступник міністра інформації ДНР» Данило Безсонов..

    Спільники окупантів вже звинуватили в «теракті» українських військових.

    «Українські бойовики зі зведеного загону окремого центру спецпризначення «Захід» організували вибух автомобіля в Горлівці, в якому знаходився військовослужбовець», – заявили в управлінні «народної міліції» невизнаної ДНР.

    Сергій Попов «Довгий»
    Сергій Попов «Довгий»

    У Донецькій області співробітники Служби безпеки України запобігли терористичний акт. Місцевий житель за завданням терористичної організації «міністерства держбезпеки ДНР» намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

    Теги: вибух окупанти теракт бойовики на Донбасі ДНР автомобіль
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