Доба на Донбасі: бойовики тричі порушували «режим тиші»

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 16 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, 10 серпня неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

Крім того, унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік.



