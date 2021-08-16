Доба на Донбасі: бойовики тричі порушували «режим тиші»
На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь
Протягом минулої доби, 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.
Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 16 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як повідомлялося, 10 серпня неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.
Крім того, унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік.