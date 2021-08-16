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    Доба на Донбасі: бойовики тричі порушували «режим тиші»

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    На Донбасі бойовики тричі порушили режим тиші - Доба на Донбасі: бойовики тричі порушували «режим тиші»
    На Донбасі бойовики тричі порушили режим тиші
    Фото з відкритих джерел

    На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.

    Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

    Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

    Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

    На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7 годину ранку, 16 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Як повідомлялося, 10 серпня неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

    Крім того, унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік.


    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас військові СЦКК Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: бойовики тричі порушували «режим тиші»