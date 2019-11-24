Доба на Донбасі: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм
23 листопада збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
3 обстріли російськими окупаційними військами наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив 5 обстрілів:
- двічі біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ;
- неподалік Верхньоторецького – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.
Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська, з великокаліберних кулеметів, вели прицільний вогонь у районі Тарамчука. Обстріл тривав понад півгодини. Втрат з нашого боку не зафіксовано.