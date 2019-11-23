Цієї доби окупанти сім разів порушили режим припинення вогню



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Внаслідок підступних обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано

23 листопада на Донбасі російські окупаційні війська здійснили сім обстрілів українських позицій.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

3 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об’єднаних сил: двічі біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів; неподалік Верхньоторецького – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донеччині бойовики атакували ракетою військовий автомобіль у мирному населеному пункті.