У штабі Операції об’єднаних сил розповіли про втрати росіян та найманців за тиждень



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Розвідка порахувала втрати окупантів за сім днів

За період з 16 по 22 листопада збройні формування Росії втратили 19 осіб.

Про це у Facebook з посиланням на дані розвідки повідомив пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.

«За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 16 по 22 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становили 19 осіб. Дев’ять окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб – це санітарні втрати», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, минулого тижня російські окупаційні війська втратили один безпілотник, уточнюється у повідомленні.

В пресцентрі штабу Операції об’єднаних сил нагадали, що українські військові дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику в разі загрози життю та здоров’ю і спробах захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Нагадаємо, на Донеччині бойовики атакували ракетою військовий автомобіль у мирному населеному пункті.