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    Події в Україні

    У штабі Операції об’єднаних сил розповіли про втрати росіян та найманців за тиждень

    • Розсилка
    У штабі Операції об’єднаних сил розповіли про втрати росіян та найманців за тиждень

    Розвідка порахувала втрати окупантів за сім днів

    За період з 16 по 22 листопада збройні формування Росії втратили 19 осіб.

    Про це у Facebook з посиланням на дані розвідки повідомив пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.

    «За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 16 по 22 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становили 19 осіб. Дев’ять окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб – це санітарні втрати», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, минулого тижня російські окупаційні війська втратили один безпілотник, уточнюється у повідомленні.

    В пресцентрі штабу Операції об’єднаних сил нагадали, що українські військові дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику в разі загрози життю та здоров’ю і спробах захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

    Нагадаємо, на Донеччині бойовики атакували ракетою військовий автомобіль у мирному населеному пункті.

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