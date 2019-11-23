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    У «Слузі народу» повідомили, від чого залежить «особливий статус Донбасу»

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    Голова партії &laquo;Слуга народу&raquo; Олександр Корнієнко - У «Слузі народу» повідомили, від чого залежить «особливий статус Донбасу»
    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко

    Поки у Верховну Раду не надходив жоден проект нового закону

    Влада визначиться в питанні, продовжувати дію закону про особливий статус Донбасу, після зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».

    Про це в інтерв'ю hromadske повідомив голова партії «Слуга народу» і перший заступник голови цієї фракції Олександр Корнієнко.

    «Ми очікуємо, чим закінчиться зустріч у «нормандському форматі». Далі будемо оперативно визначатися», - сказав він.

    Корнієнко також нагадав, що раніше президент Володимир Зеленський пропонував розробляти новий закон «Про особливий статус Донбасу».

    У той же час він зазначив, що поки у Верховну Раду не надходив жоден проект нового закону.

    За його словами, можливу версію закону буде розробляти комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

    «Є тимчасова слідча комісія з колегами з інших фракцій під головуванням Рахманінова. Певні обов'язки вона на себе візьме. Є профільний заступник в Офісі президента - Ігор Жовква, є Вадим Пристайко - міністр закордонних справ і є пан Андрій Єрмак - помічник президента, який курує цей напрямок. Я думаю, що тут досить людей і точно буде у кого запитати і зробити цей процес максимально інклюзивним», - сказав він.

    Напередодні Порошенко заявив, що учасники переговорів у Нормандському форматі мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакету Мінських угод і не довіряти словам Путіна.

    «Не вірте Путіну. Метою Путіна не є мир. Бо Путін міг би це зробити п’ять, чотири, три, два роки тому, але він не зацікавлений у мирі», – підкреслив Порошенко. 

    Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки») запланований на 9 грудня у Парижі.

    У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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