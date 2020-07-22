Доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат



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Військовослужбовці Об'єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення

У вівторок, 21 липня, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Ворог обстріляв наші позиції зі 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Військовослужбовці Об'єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Наші воїни і в подальшому завжди готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків», – зазначили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Кримського – з 82-х мм мінометів, гранатометів та кулеметів. Біля населеного пункту Хутір Вільний агресор теж застосував великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», по українських захисниках неподалік Гнутового ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював наші опорні пункти поблизу Павлополя.

Також окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського, а поруч з Водяним – задіяли станкові протитанкові гранатомети.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення.

«Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність», – запевнили у пресцентрі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

«Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога», –йдеться у звіті.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.