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    Події в Україні

    У лікарні помер поранений український захисник

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    Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна - У лікарні помер поранений український захисник
    Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна

    Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець – загинув, ще один – отримав поранення

    У лікарні сьогодні, 21 липня, помер поранений біля Павлополя український захисник. Про це повідомляє пресслужба ООС.

    «Із сумом повідомляємо, що один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень», - йдеться у повідомленні.

    Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.

    Раніше в штабі повідомили, що російські найманці в зоні проведення ООС тричі порушили режим припинення вогню з початку доби станом на 17:00, унаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення, були доставлені до медичних закладів й отримують кваліфіковану медичну допомогу.

    Пізніше один з поранених помер.

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