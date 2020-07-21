У лікарні помер поранений український захисник



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Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна

Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець – загинув, ще один – отримав поранення

У лікарні сьогодні, 21 липня, помер поранений біля Павлополя український захисник. Про це повідомляє пресслужба ООС.

«Із сумом повідомляємо, що один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень», - йдеться у повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.

Раніше в штабі повідомили, що російські найманці в зоні проведення ООС тричі порушили режим припинення вогню з початку доби станом на 17:00, унаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення, були доставлені до медичних закладів й отримують кваліфіковану медичну допомогу.

Пізніше один з поранених помер.