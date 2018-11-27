Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення
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Розсилка
Окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ
Упродовж минулої доби, 26 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Про це повідомляє прес-центр Міноборони.
Окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі — сім разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.
«Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Луганське, Південне, Верхньоторецьке, Опитне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине», - йдеться у повідомленні.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Малинове противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля хутора Вільного, Луганського, Опитного, Гнутового та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.
У ході бойових дій, легкі поранення отримали два військовослужбовці Об’єднаних сил.
«Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. За даними розвідки, трьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще трьох — поранено», - зазначають у Міноборони.
Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.