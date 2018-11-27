Порошенко: засідання Радбезу ООН показало, що Росії ніхто не вірить



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Петро Порошенко

В Раді Безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі розглядалися російський і український проект рішення

Президент Петро Порошенко заявив, що засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй показало, що Росії ніхто не вірить і є чітко зафіксований факт агресії Російської Федерації проти України на Азовському морі

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Президент підкреслив, що як Верховний Головнокомандувач володіє інформацією про ризики і загрози держави після російської агресії проти кораблів Військово-Морських Сил України, яку було абсолютно чітко доведено і на сьогоднішній день представлено в усіх країнах і столицях світу.

Глава держави підкреслив, що сьогодні відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі, де розглядалися російський і український проект рішення.

«Російський з тезою про те, що нібито Україна порушила російський кордон. Знаєте як її розглянули в Нью-Йорку? Відмовились розглядати, бо Росії ніхто не вірить. І це плід нашої роботи на створення світової коаліції на підтримку України. І Україна внесла свій проект, який був підтриманий абсолютною більшістю голосів.», - наголосив Петро Порошенко.

Крім того, за його словами, в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО було прийнято рішення про проведення засідання спеціальної комісії Україна-НАТО після того, як світ побачив, що саме відбулося у Азовському морі і коли наша розвідка представила переконливі докази, перед яким ризиком були українські військові, як відкривали вогонь, як били українські кораблі, і як достойно українські моряки себе поводили.

«Є чітко зафіксований факт агресії Російської Федерації проти України на Азовському морі», - підкреслив Президент.

Глава держави додав: «Чого чекав Путін?.. Путін чекав повернення Цхінвалі... Щоб ось такі от заклики... Для того, щоб ми повторили долю Грузії. Щоб дали привід забезпечити пролиття крові сотен тисяч українців. Для того, щоб втратити підтримку всього світу. І замість цього залишитись сам на сам зі своїми проблемами».

«Україна пішла абсолютно іншим шляхом. Чотири з половиною роки український воїн і українська армія, український громадянин - платник податків, українська влада і український Парламент, український Уряд і український Президент роблять все можливе для того, щоб захистити рідну землю», - підкреслив Петро Порошенко.

Він зазначив, що зараз Україна потребує об’єднання всіх сил.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

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