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    Суспільство

    Журналіст Цаплієнко запевняє, що наші гармати мовчать у відповідь на обстріли сепаратистів

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    Мовчання гармат - це що, нова оборонна доктрина України? - запитав Цаплієнко - Журналіст Цаплієнко запевняє, що наші гармати мовчать у відповідь на обстріли сепаратистів
    Мовчання гармат - це що, нова оборонна доктрина України? - запитав Цаплієнко

    О 09:44 була підбита вантажівка ГАЗ-66. Десятеро наших бійців отримали важкі поранення. Загиблих – двоє, - зазначив журналіст

    На Донбасі втрати під час «перемир'я» наближаються до рівня 2015 року. Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Facebook.

    Цаплієнко повідомив, що сьогодні, 10 березня, у Пісках потужний бій.

    «Російська зброя обстрілювала наших людей. О 09:44 була підбита вантажівка ГАЗ-66. Десятеро наших бійців отримали важкі поранення. Загиблих – двоє», - зазначив журналіст.

    Водночас, Цаплієнко наголосив, що «цілу годину після початку бою українські гармати мовчали у відповідь». «Мовчання гармат - це що, нова оборонна доктрина України?», - обурився журналіст.

    Також Цаплієнко оприлюднив фото, додавши, що «довго думав, чи публікувати ці фото». «Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало», - написав журналіст.

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    Як повідомлялося, біля селища Піски російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові й автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

    Також розвідка інформує, що на Донбасі окупанти маскують готові до бою танки і ракетні системи.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас зброя війна Facebook журналіст
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