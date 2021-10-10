Доба на Донбасі: окупанти шість разів порушили «тишу»

В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем.

В бік Новлуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.