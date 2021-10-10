  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Доба на Донбасі: окупанти шість разів порушили «тишу»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Втрат серед військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил немає - Доба на Донбасі: окупанти шість разів порушили «тишу»

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Фото з відкритих джерел

    В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів

    Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

    Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

    Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

    Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

    В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем.

    В бік Новлуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Станом на 7 годину ранку, 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Доба на Донбасі: окупанти шість разів порушили «тишу»