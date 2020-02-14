Окупанти застосовували міномети біля Красногорівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат серед українських бійців немає

Від початку поточної доби, 14 лютого, російські незаконні збройні формування дев’ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні російські найманці з мінометів 82-го та 120-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових в районі Красногорівки, Лебединського, Новолуганського, Кримського, Травневого та Хутора Вільного.

Всього окупанти випустили по укріпленням підрозділів Об'єднаних сил 59 мін різного калібру. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, на ділянках розведення сил в районі населених пунктів Золоте, Богданівка та Станиця Луганська зберігається режим припинення вогню. Спостерігачі не фіксують жодних провокацій.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Всі троє відомі в експертній спільноті як ті, хто тяжіє до співпраці з РФ та до врахування інтересів Росії.

У США вже назвали неприйнятним «мюнхенський план».

Однак вже за кілька годин скандальний документ просто зник із сайту Мюнхенської конференції. Пояснень щодо цього поки не було.

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