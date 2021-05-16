Російські найманці на Донбасі обстріляли український населений пункт з вогнемета

Вогонь термобаричними боєприпасами вівся по населеному пункту Катеринівка

В зоні проведення операції обʼєднаних сил у неділю, 16 травня, українська сторона зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету. Як повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами зокрема в напрямку населеного пункту Катеринівка.

«Такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а у місці вибуху – заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні. Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту»,– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, що протягом минулої суботи, 15 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.