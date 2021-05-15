Доба на Донбасі: російські найманці шість разів порушували режим тиші

Протягом суботи, 15 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Зокрема, російсько-терористичні збройні угрупування двічі відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного. Також з мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Широкине», – йдеться у повідомленні.

Поблизу Марʼїнки окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а у районі населеного пункту Гладосове один раз зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони, зокрема сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 83 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 14 травня збройні формування Російської Федерації на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.