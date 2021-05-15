Ворог не припиняє обстріли на Донбасі: за добу – 11 порушень «тиші»

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 14 травня збройні формування Російської Федерації на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Гнутове ворог використав артилерійські установки 120-го калібру, а біля Мар’їнки – протитанкові гармати.

Неподалік населених пунктів Водяне та Новгородське противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Широкине – ще й з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Світлодарська російські окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Катеринівки – ще й з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новотошківське окупанти двічі відкривали вогонь у бік наших позицій із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік селища Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 15 травня, зафіксовано два порушення припинення вогню. Так, неподалік населених пунктів Гладосове та Мар’їнка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

Напередодні стало відомо ім’я військового, який 13 травня загинув від кулі снайпера на Донбасі.