Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено



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Український військовий на Донбасі

У середу окупанти стріляли на Донбасі з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

У середу, 21 серпня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів:

неподалік Новомихайлівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Від початку поточної доби зафіксовано два ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поблизу Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що «хлібне» перемир'я цьогоріч є найдієвішим.