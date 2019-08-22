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    Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено

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    Український військовий на Донбасі - Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено
    Український військовий на Донбасі

    У середу окупанти стріляли на Донбасі з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

    У середу, 21 серпня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів:

    • неподалік Новомихайлівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • двічі неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • неподалік Авдіївки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

    За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

    Від початку поточної доби зафіксовано два ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • поблизу Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

    Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що «хлібне» перемир'я цьогоріч є найдієвішим.

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