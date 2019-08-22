Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено
У середу окупанти стріляли на Донбасі з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї
У середу, 21 серпня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів:
- неподалік Новомихайлівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- двічі неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.
Від початку поточної доби зафіксовано два ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- поблизу Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що «хлібне» перемир'я цьогоріч є найдієвішим.