Доба на Донбасі: три ворожі обстріли, одного військового поранено

Окупанти стріляли в напрямку українських позицій біля населених пунктів Піски, Водяне та Кам’янка

Стан здоров'я пораненого бійця задовільний

Минулої доби, 11 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі три рази порушили домовленості щодо режиму тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, у районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

«На жаль, унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний», – зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 12 листопада, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша. У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано.

«Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.