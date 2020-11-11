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    Бойовики стріляли з кулемета біля Кам’янки, є поранений

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    Сьогодні російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню - Бойовики стріляли з кулемета біля Кам’янки, є поранений
    Сьогодні російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню

    На Донбасі 11 листопада поранено українського військового

    Упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Упродовж поточної доби, 11 листопада, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи», - повідомили у пресцентрі.

    Так, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета поблизу Кам’янки.

    На жаль, унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправили до лікувального закладу, де він отримує належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

    Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано майже 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 89 знайдених вибухонебезпечних предметів.

    «Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», - зазначили в штабі ООС.

     

    бойовики на Донбасі окуповані території
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