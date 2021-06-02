Доба на Донбасі: ворог здійснив п`ять обстрілів

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь

Збройні формування Російської Федерації ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Протягом минулої доби, 1 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Пісків противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 2 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували майже сотню порушень на Донбасі за добу. Там гриміли вибухи і були чутні постріли в районі Золотого та Широкиного.

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині.