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    Доба на Донбасі: ворог здійснив п`ять обстрілів

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    Доба на Донбасі: ворог здійснив п`ять обстрілів

    На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь

    Збройні формування Російської Федерації ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Протягом минулої доби, 1 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

    Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

    У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

    Неподалік Пісків противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

    На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

    Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

    Станом на 7 годину ранку, 2 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували майже сотню порушень на Донбасі за добу. Там гриміли вибухи і були чутні постріли в районі Золотого та Широкиного.

    СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас військові СЦКК Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: ворог здійснив п`ять обстрілів