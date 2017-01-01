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    Доба в АТО минула без втрат для українських військ

    Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін
    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений»,
    • Сьогодні, 13:26
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    Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений», - сказав він. 

    Як повідомлялося, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін.

    У середу від опівночі до 18:00 російсько-терористичні війська п'ять разів порушили перемир’я.

    Як відомо, 29 листопада у Мінську дійшли згоди про обмін полоненими.

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