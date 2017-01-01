Доба в АТО минула без втрат для українських військ

Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений»,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений», - сказав він.

Як повідомлялося, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін.

У середу від опівночі до 18:00 російсько-терористичні війська п'ять разів порушили перемир’я.

Як відомо, 29 листопада у Мінську дійшли згоди про обмін полоненими.

Читайте також: Як торгують із окупованими територіями. П’ять шляхів нелегального переміщення товарів (дослідження)