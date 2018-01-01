Доба в АТО: поранено одного українського бійця

Гуцуляк зазначив, що в зоні АТО минулої доби обстановка характеризувалася відносним затишшям

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 8 лютого 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «Унаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав бойове травмування. Постраждалого оперативно



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Гуцуляк зазначив, що в зоні АТО минулої доби обстановка характеризувалася відносним затишшям

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 8 лютого 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«Унаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав бойове травмування. Постраждалого оперативно доставлено до військового мобільного госпіталю. Стан здоров’я військовослужбовця оцінюється як задовільний», - заявив він.

Крім того, Гуцуляк зазначив, що в зоні АТО минулої доби обстановка характеризувалася відносним затишшям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 8 лютого, з території Російської Федерації було здійснено обстріл підрозділів українських прикордонників у Луганській області із застосуванням стрілецької зброї. Військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався. У штабі АТО наголошували, що вказаний обстріл є грубим порушенням режиму державного кордону та наражає на небезпеку життя військовослужбовців.

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