Зеленський відзначив державними нагородами 46 військових, половину з них - посмертно



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Зеленський під час візиту в Золоте на Донбасі з українськими військовими

20 військових були нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни», ще 20 - орденом «За мужність» III ступеня

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських військовослужбовців, в тому числі посмертно, «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Відповідний указ №804/2019 від 5 листопада опубліковано на сайті глави держави.

Відповідно до указу, Зеленський присвоїв, зокрема, орден Богдана Хмельницького II ступеня, «За мужність» ІІ і ІІІ ступеня, медалі – «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни».

20 військових були нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни», ще 20 - орденом «За мужність» III ступеня, троє - медаллю «За військову службу Україні», двоє - орденом «За мужність» ІІ ступеня.

Також майор Валерій Бондаренко посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Усього в списку відзначених президентом - 46 військових, в тому числі 19 – загиблих.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в Золотому Луганської області зустрівся із добровольцями, яким заявив, що він «не лох якийсь», і вимагав прибрати зброю.

Колишній політв’язень Олег Сенцов розкритикував поведінку президента і подякував військовим за те, що «у нас усе ще є своя країна».